كشف ملابسات جريمة إبتزاز عبر تطبيق الواتساب في الخليل

الخليل- وطن للأنباء: كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة إبتزاز طالت احدى السيدات عبر تطبيق الواتساب وتلقي القبض على الفاعل في مدينة الخليل.

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها إحدى السيدات للشرطة تفيد قيام شخص بابتزازها أخلاقيا مقابل عدم نشر صورها الشخصية عبر تطبيق الواتساب , بناء على ذلك باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات القضية والقاء القبض على المشتبه به".

وأضاف البيان بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية , تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط الجهاز المستخدم بعملية الإبتزاز , حيث أفاد المشتبه به بقيامه بابتزاز المشتكية أخلاقيا مقابل عدم نشر صورها الشخصية.

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة لإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.