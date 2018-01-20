مانشستر سيتي يفوز على نيوكاسل بثلاثية

وطن للأنباء- وكالات: استعاد المتصدّر مانشستر سيتي عافيته بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام ليفربول بثلاثية مقابل أربعة أهداف، ليتغلّب على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثية لهدف مساء السبت، بفضل ثلاثية من نجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 65 نقطة، متقدّما على أقرب مطارديه مانشستر يونايتد بفارق 12 نقطة، أما نيوكاسل فتوقّف رصيده عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وأحرز أجويرو أهداف سيتي في الدقائق 34، و63 من ركلة جزاء، و83 على التوالي، فيما سجّل جاكوب ميرفي هدف نيوكاسل الوحيد بالدقيقة 67.

وأجرى مدرب السيتي بيب جوارديولا تعديلين على تشكيلته الأساسية، فعاد الإسباني دافيد سيلفا على حساب الألماني إلكاي جوندوجان، فيما لعب الأوكراني أولكسندر زينتشينكو على حساب المصاب فابيان ديلف.