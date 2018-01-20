قادما من القاهرة.. نائب ترامب يصل عمان

وطن للأنباء- وكالات: وصل نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الأردنية عمان، قادما من القاهرة في ثاني محطات جولة شرق أوسطية تقوده إلى إسرائيل.

وكان في استقبال بنس بعثة السفارة الأميركية في الأردن.

ومن المرتقب أن يلتقي بنس في عمان يوم غد الأحد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وكبار المسؤولين الأردنيين لبحث التعاون الثنائي بين البلدين حول عدد من القضايا، أبرزها القضية الفلسطينية وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان بنس قد زار القاهرة في وقت سابق اليوم والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وصرح المتحدث الرئاسي بسام راضي عقب اللقاء، بأن اللقاء " تناول مسألة القدس في ضوء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها".

وتابع أن الرئيس السيسي أكد "موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد السيسي أن "تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لن تتحقق سوى من خلال المفاوضات القائمة على أساس حل الدولتين"، مشيرا إلى أن مصر لن تدخر جهداً لدعم هذه التسوية.

وتعد جولة بنس هي الأولى لمسؤول أميركي منذ قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر الماضي.

وتشمل جولة بنس إسرائيل إلى جانب مصر والأردن.