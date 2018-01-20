يطا يسقط شباب الخليل في كأس الضفة

وطن للأنباء- وكالات: فجر فريق شباب يطا الناشط في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في الضفة الغربية المحتلة مفاجأة من العيار الثقيل مساء السبت، بإقصائه لشباب الخليل من دوري المحترفين بدور الـ 32 للبطولة، بركلات الترجيح (4/2)، بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي للمباراة.

ويدين شباب يطا بالفضل للحارس غسان علي، الذي أنقذ مرماه من وابل من الأهداف، على مدار شوطي اللقاء.

وباغت يطا، الشباب بهدف مبكر للغاية مع الدقيقة الثانية برأسية ذاكر أبو راس، وبعد الهدف واصل شباب الخليل ضغطه، وتوالت فرصه عن طريق فهد العتال، ومصعب أبو سالم، وشاهر الطويل، وعطايا صلاح، ويوسف صرصور، حيث أهدروا اهدافاً بالجملة، فيما لعب غسان علي دور البطل في اللقاء.

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق شباب الخليل، وزادت محاولاته، ونجح فهد العتال في التعادل بالدقيقة 60 بضربة رأس رائعة من عرضية معتز النتشة، واستمر شباب الخليل في محاولاته الهجومية، وعاب الفريق اللمسة الأخيرة، إضافةً لاستمرار تألق حارس يطا.

من جانبه، اعتمد يطا على الدفاع والمرتدات، وكاد مع الدقيقة الأخيرة أن يسجل هدف الفوز من انفراد كامل للاعب مهند العناني، لكن الحارس إبراهيم عمار أنقذ مرماه، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي جاءت بالمفاجأة.

وفي مباريات أخرى، فاز مركز طولكرم على صوريف بخماسية نظيفة، وشباب الخضر على طوباس برباعية لهدف، والعيسوية على ترجي واد النيص بهدفين لواحد.

وجاءت مباريات دور الـ 16 متكافئة، حيث تجمع مركز طولكرم مع شباب يطا، وأبناء القدس مع مركز بلاطة، وثقافي طولكرم مع العبيدية، وشباب البيرة مع الظاهرية، ومركز الأمعري مع شباب الخضر، وشباب دورا مع جبل المكبر، وهلال القدس مع شباب السموع، والعيسوية مع أهلي الخليل