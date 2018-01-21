نابلس: مستوطنون يقتحمون عورتا بحراسة مشددة

نابلس- وطن للأنباء: نظم مئات المستوطنين فجر اليوم الاحد طقوسا تلمودية في منطقة الاضرحة والقبور التاريخية في بلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس، بعد اقتحام البلدة باكثر من 10 حافلات وتحت حراسة عسكرية مشددة.

وافاد شهود عيان ان قوة للاحتلال حاصرت البلدة وسط تحليق طائرة مراقبة في الاجواء ثم اقتحمت البلدة لتوفير غطاء امني لاقتحام حافلات المستوطنين.

وذكر شهود عيان من بلدة عورتا ان جنود الاحتلال تمركزت على مداخل البلدة ووسطها وفي داخل ومحيط منطقة المقامات حيث شرع المستوطنون باداء طقوس تلمودية.