هل تسعى السعودية لاستبدال الوصاية الاردنية على القدس؟

رام الله - وطن للأنباء: ساد في الشارع المقدسي في الايام الماضية، جدل حول ما اثير من جهود لتشكيل وفد ديني اسلامي- مسيحي للتوجه الى السعودية ولقاء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.

وقال الشيخ رائد دعنا، مدير الوعظ والارشاد في الاقاف الاسلامية سابقا، ان محاولات ومساعي تشكيل وفد ديني اسلامي مسيحي لزيارة السعودية انتهت بفشل، بعد رفض بعض رجال الدين الذين طرحت عليهم الفكرة قبولها.

واضاف دعنا لوطن ان جهة سياسية هي من تقف خلف الموضوع لترتيب زيارة الوفد، رافضا الكشف عن تلك الجهة.

وقال دعنا، "ان الموضوع انتهى بعد ان قمنا بحملة، وان المشايخ الذين كانوا شبه موافقين تراجعوا عن الامر."

وحول الهدف من تشكيل الوفد وسفره للسعودية ، قال دعنا ان الهدف كان لقاء الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، وهو ياتي في ظل طرح السعودية مسالة سحب الوصاية الاردنية على القدس.

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات لوطن للانباء، ان محاولة كانت لتشكيل وفد للتوجه للسعودية ولقاء الملك سلمان ونجله محمد، وهذه الجهود لها علاقة وترتبط بمحاولات التدخل السعودي في القدس، واستبدال الوصاية الاردنية على المقدسات في القدس بوصاية سعودية.

واضاف عبيدات "ان المقدسيين ينظرون بخطورة لهذه القضية خاصة ان السعودية جزء اساسي في الترويج لصفقة القرن والتواصل مع الولايات المتحدة، وهي محاولة لتبييض صفحة السعودية".

واشار عبيدات الى ان الموقف السعودي يستهدف الموقف الاردني ووصايتها على المقدسات، خاصة ان القيادة الاردنية تعرضت لضغوطات سعودية للقبول بصفقة القرن .

واكد عبيدات ان بعض الجهات اتصلت مع بعض الشخصيات المسيحية وعرضت عليها المشروع، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل، مرجحا ان تكون السعودية هي من تجري اتصالات مباشرة مع الشخصيات المقدسية.

وكانت تقارير اعلامية قد تحدثت عن اتصالات جرت بين مكتب ولي العهد السعودي وشخصيات دينية فلسطينية من القدس لهذا الغرض.