صور | بنس يبدأ زيارته لدولة الاحتلال وسط إجراءات أمنية مشددة

وطن للأنباء: حطت طائرة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، مساء اليوم في تل أبيب، قادمة من العاصمة الأردنية عمان بعد لقاء بنس مع العاهل الاردني عبد الثاني، وقبل ذلك كان في القاهرة ضمن جولته الى المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بنس بأنه "صديق لإسرائيل".

ويرى مراقبون ان بنس لعب دورا كبيرا في قرار الرئيس الأمريكي اعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قامت بترتيبات خاصة، وأغلقت بعض الشوارع ومحاور الطرقات.

وأعلنت الشرطة في وقت سابق اليوم، عن نشر قوات كبيرة في بعض المناطق والشوارع وتغييرات كبيرة في حركة السير، لا سيما في منطقة المطار والشوارع المؤدية إلى القدس المحتلة وفي القدس نفسها.

كما أصدرت الشرطة تعليماتها بمنع أي حركة للطائرات الصغيرة في المجال الجوي للمطار، وكذلك في سماء القدس، بما يشمل الطائرات المسيّرة.

ويلتقي بنس غدا الاثنين، نتنياهو، في حوالى الساعة العاشرة ، قبل أن يتوجه إلى الكنيست ظهراً، حيث سيلقي خطاباً في الساعة الثانية بعد الظهر، يلتقي بعده رئيس الكنيست، يولي ادلشطاين.

أما يوم الثلاثاء، فيلتقي بنس الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، كما سيزور متحف "ياد فاشيم" لضحايا المحرقة ، حيث سيضع إكليلاً من الزهور، ثم يتوجه إلى حائط البراق.

اغلاق مقاطع من شارع 1 وشارع 6

وتم قبل قليل، اغلاق شارع رقم 1 "شارع باب الواد" امام حركة. كما تم اغلاق شارع 6 من مفترق "بن شيمن" باتجاه الجنوب فقط.