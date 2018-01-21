صور | إحراق صورا لنائب ترامب في ساحة المهد

بيت لحم- وطن للأنباء: أحرق مواطنون في ساحة المهد بمدينة بيت لحم، مساء اليوم، صوراً لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، احتجاجاً على زيارته للمنطقة بما فيها دولة الاحتلال. كما رفعوا لافتات رافضة للزيارة.

وتأتي الزيارة وسط إعلان السلطة والمسؤولين الفلسطينيين مقاطعتهم لها ولكافة اللقاءات مع الإدارة الأمريكية، احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانه القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وحطت طائرة بنس، مساء اليوم في تل أبيب وسط إجراءات أمنية مشددة، قادمة من العاصمة الأردنية عمان بعد لقائه مع العاهل الاردني عبد الثاني، وقبل ذلك كان في القاهرة ضمن جولته الى المنطقة.

وأقرَّ بنس، مساء اليوم وجود اختلاف بينه وبين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول موضوع القدس.

وكان العاهل الأردني قد أعرب عن مخاوفه، الأحد، بشأن اعلان واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وقال إن "الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين على حدود 1967".

وكرر الملك عبد الله في تصريحات أدلى بها خلال محادثاته مع بنس، في عمان ضرورة أن تكون "القدس الشرقية" عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وكان بنس، زار مصر السبت، قبل توجهه للعاصمة الأردنية.

وفي شأن القدس، قال بنس: "أبلغت السيسي التزامنا بالحفاظ على الوضع القائم للأماكن الدينية في القدس"، مضيفاً: "ملتزمون باتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستنئاف عملية السلام في الشرق الأوسط".