هيئة الانتخابات المصرية: لم نتلق طلبات ترشح للرئاسة

وطن للأنباء: قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية إن لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية لم تتلق أي طلب ترشيح رسمي حتى الآن.

وأوضح المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة ان عدد التوكيلات التي قدمها مواطنون بلغت حتى الآن 710 آلاف توكيل تم توثيقها لصالح 23 مرشحا محتملا لانتخابات الرئاسة.

وأشار الشريف إلى أن أعداد التوكيلات تتزايد بشكل يومي وسيستمر استقبالها حتى موعد إغلاق باب الترشيح للانتخابات في تمام الثانية ظهر الأثنين 29 كانون ثاني/ يناير الجاري.

يذكر أن أبرز الشخصيات التي أعلنت ترشحها حتى الآن للرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الأركان السابق سامي عنان.