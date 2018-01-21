9 لاعبين سعوديين يحترفون في الدوري الإسباني

وطن للأنباء: قع 9 لاعبي كرة قدم سعوديون، عقودا احترافية مع أندية في الدوري الإسباني.

اللاعبون التسعة، بعد اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للرياضة، وأندية إسبانية، وقعوا عقودا بنظام الإعارة، إذ سيمكنهم اللعب بالدوري الإسباني الدرجة الأولى، والثانية، لنهاية الموسم.

وتأمل السعودية بتطوير لاعبيها قبيل المشاركة في مونديال كأس العالم بروسيا صيف العام الحالي.

ووقع سالم الدوسري لاعب الهلال، عقدا مع فياريال، فيما انتقل فهد المولد لاعب الاتحاد، إلى ليفانتي، إضافة إلى لاعب النصر، يحيى الشهري، الذي انتقل إلى ليجانيس.

وفي دوري الدرجة الثانية الإسباني، انتقل لاعبو نادي الشباب، عبد المجيد الصليهم، وعبد الله الحمدان، وجابر مصطفى، ومروان عثمان، وعلي النمر، إلى رايو فاليكانو، وسبورتينغ خيخون، وفياريال B، وليجانيس B، ونومانسيا.

فيما انتقل لاعب الفتح، نوح الموسى، إلى فريق بلد الوليد.

يذكر أن ثلاثة من بين اللاعبين التسعة، هم من مواليد السعودية، وأتيح لهم فرصة تمثيل المنتخب الوطني.

(عربي21)