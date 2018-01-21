الكويت تدرس إصدار عملة رقمية مشفرة مرتبطة بالدينار

وطن للأنباء: قالت مصادر مطلعة، إن بنك الكويت المركزي يخطط لإصدار نسخة من العملة الرقمية المشفرة العام المقبل على أن تكون مرتبطة بالدينار، مبينة أن الفكرة لم تحظ بعد بموافقة مجلس إدارة البنك.

وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، أنه تم الانتهاء تقريبا من تجهيز البنية التحتية اللازمة لإصدار هذه العملة.

وأشارت إلى أنه في حال طرحت الكويت عملة رقمية خاصة بها سيحدث تغيير ثوري في المعاملات المالية المحلية، حيث أنه سيكون بوسع العملاء المحليين استخدام العملة الرقمية الكويتية في شراء الأغراض والحاجيات العادية وحجز التذاكر أو حتى اقتناء العقارات بكل سهولة وغيرها دون حاجة إلى أساليب الدفع التقليدية.

وقالت المصادر إن بنك الكويت المركزي ليس الوحيد خليجيا الذي يخطط لإصدار عملة رقمية خاصة إذ أبدت كل من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ومصرف قطر المركزي رغبة في إصدار عملة رقمية مماثلة.

(رويترز)