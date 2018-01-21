فيديو | هدف أسطوري بقدم حارس مرمى في الدوري الإسباني

وطن للأنباء: سجل حارس مرمى، السبت، هدفا "أسطوريا" في شباك الفريق الخصم، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني.

الحارس خوان كارلوس مارتن كورال، وقبل دقائق من انتهاء مباراة فريق ديبورتيفو لوغو ضد سبورتينغ خيخون، سدد كرة صاروخية من وراء منتصف الملعب، لتستقر في شباك خيخون، مؤمنا فوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف.

وساهم هدف الحارس الذي حاز على إعجاب كبير، بصعود فريقه إلى المركز الرابع، بـ39 نقطة، فيما تجمد رصيد خيخون عند النقطة 33 بالمركز العاشر.

المفارقة كانت أن الحارس خوان كارلوس، سجل الهدف الأول في مسيرته، في يوم ميلاده الذي أتم به 30 عاما.

وسبق لخوان كارلوس، اللعب في أندية اسبانية مختلفة، منها رايو فاليكانو، والتشي، وكوردوبا، وهيراكليس.