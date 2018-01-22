الأسير العصا يواصل اضرابه

بيت لحم- وطن للأنباء: يواصل الأسير أيوب يعقوب محمود العصا (33) عاماً، من بيت لحم، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ12 على التّوالي احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وأفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن "عوفر" أن إدارة السجن نقلت الأسير أيوب العصا إلى قسم الزنازين بعد إصراره على خوض معركة الأمعاء الخاوية لرفضه قرار سلطات الاحتلال تجديد اعتقاله الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 21/06/2017م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري حيث إنها أصدرت أمراً إدارياً باعتقاله لمدة ستة أشهر بدون أن توجه له أي تهمة.

من الجدير بالذكر أن الأسير أيوب العصا من مواليد 23/08/1984م، وهو متزوج وله من الأبناء ثلاثة، واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حيث أمضى ما يزيد عن خمسة أعوام في سجون الاحتلال.