عشراوي: التصريحات الأمريكية حول زيارة بنس للشرق الأوسط "مدعاة للسخرية"

رام الله- وطن للأنباء: قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي إن التصريحات الامريكية حول زيارة نائب الرئيس مايك بينس الى المنطقة، هدفها دعم عملية السلام هي "مدعاة للسخرية".

واضافت عشراوي في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن الجانب الامريكي لا يمكن ان يتكلم عن عملية السلام بعد أن قام بتقويضها بإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل موضحة أنهم يريدون الان تقويض ملف اللاجئين.

واشارت عشراوي الى ان زيارة بينس للمنطقة كانت معدة مسبقا بزعم حماية مسيحيي المنطقة، إلا ان الهدف الحقيقي هو للتأكيد للجانب الاسرائيلي انهم والامريكان في خندق واحد باعتباره من المسيحيين المتشددين الاصوليين الحرفيين فيما يتعلق بالتوراة.

وفيما يتعلق بالتسريبات التي تتعلق بما يسمى بصفقة القرن وان الجانب الفلسطيني هو الخاسر من هذه الصفقة اذا لم يقبل بها، قالت عشراوي إن ترمب لم يقدم أي صفقة وكل ما يشاع هو تسريبات اسرائيلية محضة، وهي تنفيذ للتعليمات التي يقدمها نتنياهو للجانب الامريكي من خلال ايباك ومسؤولين آخرين.

من ناحية أخرى قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن قضية تعليق الاعتراف باسرائيل هي قضية سياسية قانونية، لن تحدث تغييرا انيا على الارض، وانما لها علاقة بشرعية اسرائيل وستغير قواعد اللعبة.