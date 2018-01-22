"أونروا" تطلق حملة عالمية لدعمها

غزة- وطن للأنباء: أطلق المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول، اليوم الإثنين، حملة عالمية من قطاع غزة، لدعم الوكالة بعد تقليص الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها للمنظمة الدولية بشكل حاد.

وقال كريبنول، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدرسة للاجئين في مدينة غزة: "نحن في لحظات حرجة للغاية، ولأجل ذلك نطلق حملة عالمية باسم "الكرامة لا تقدر بثمن" لدعم الوكالة التي تقف إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين".

وأوضح المسؤول الأممي أن الحملة أُطلقت بسبب التقليص الدراماتيكي الأمريكي في التمويل المقدم للأونروا، مضيفًا "هذه أزمة غير مسبوقة، وهذا القرار كان مفاجئًا وضارًا في نفس الوقت".

ودعا "كل الناس" لمساعدة الوكالة وتمكينها من تنفيذ التزاماتها نحو اللاجئين الفلسطينيين لإبقائهم على قيد الحياة.

وتعهد كرينبول أن "أونروا" ستقف إلى جانب اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس والأردن ولبنان وسوريا، و"كشهّاد لقضيتكم التاريخية وحقوقكم وكرامتكم أيضًا".

وقال: "أؤكد لكل اللاجئين أن مدارس أونروا وعياداتها ستبقى مفتوحة، وخدماتها ستستمر. إنه تحدٍ كبير، ولكنها قضية ملحة يجب أن نقوم بها".

وشدد على أن تفويض وكالة الغوث محمي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفًا أنه "ليس للبيع، وتم تمديده بغالبية 167 دولة".

وأكد تصميم الوكالة على التواصل مع "ذوي النوايا الطبية وكل المؤسسات والفلسطينيين في الشتات والقطاع الخاص للانضمام إلى الحملة والتبرع لها".

ولفت إلى أن اسم الحملة (الكرامة لا تقدر بثمن) كان "لأن الكرامة تستحق وتعني الشرف والاحترام".

ودعا "أصحاب النوايا الطيبة" لزيارة الأطفال الذين يتعلمون في مدارس الوكالة "لتروا هذه الشجاعة والتصميم، وتستمعوا لرغباتهم بأن يتم الاعتراف بهم وبمهاراتهم والتزامهم، وأنتم ستعيدون اكتشاف ما تعنيه كلمة كرامة".

ولفت إلى أن اللاجئين الفلسطينيين عانوا لمدة 70 عامًا من غياب حقوقهم بسبب غياب الحل السياسي، مضيفًا أن "كل إنسان على وجه الأرض يجب أن يتم التعامل معه باحترام وكرامة، وهذا يشمل اللاجئين الفلسطينيين أيضًا".

وتابع "كبشر لا يمكن لأن شخص على الإطلاق أن يحرمهم من احترامهم لنفسهم. يجب أن يتمتعوا بالحقوق كأي إنسان آخر".