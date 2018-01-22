القبض على شاب ووالدته بتهمة سرقة ونشل هواتف محمولة

الخليل- وطن للأنباء: قبضت الشرطة، اليوم الاثنين، على شاب ووالدته لقيامهما بسرقة ونشل عدد من الهواتف النقالة من مواطنين داخل أسواق مدينة الخليل.

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "بأنه وبناء على عدة شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين لشرطة محافظة الخليل حول قيام مجهولين بسرقة هواتفهم النقالة أثناء تجوالهم بأسواق المدينة , على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة والقاء القبض على المشتبه بهم".

وأضاف البيان بأنه وخلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بهذه الجرائم فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه بهما وإلقاء القبض عليهما وهما شاب ووالدته، حيث اعترفا بقيامهما بالإشتراك في سرقة ونشل الهواتف من عدد من الشبان والسيدات أثناء إنشغالهم بالتسوق في المدينة.

هذا واكد البيان ضبط 4 أجهزة من الأجهزة المسروقة بحوزة المشتبه بهما وتوقيفهما مدة 24 ساعة واحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول .