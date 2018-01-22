انخفاض طفيف على مؤشر بورصة فلسطين

وطن للأنباء: سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.15%، اليوم الاثنين، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 1.2 مليون دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 578.47 نقطة، منخفضا 0.89 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.44%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.40%، مع ارتفاع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.15%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.63%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 619 ألف سهم، في 160 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 19 شركة، ارتفع منها سهم 8 شركات، وانخفض سهم 7 شركات، واستقر سهم 4 شركات.

والشركات الخاسرة كانت: المؤسسة العربية للفنادق، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وفلسطين للاستثمار العقاري، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، وبنك فلسطين، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والبنك الوطني.

وارتفع سهم شركات مصانع الزيوت النباتية، والوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات: "نابكو"، والقدس للمستحضرات الطبية، وبير زيت للأدوية، والتأمين الوطنية، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك القدس، والاتصالات الفلسطينية.

في المقابل استقر سهم المجموعة الأهلية للتأمين، والعربية الفلسطينية للاستثمار"إيبك"، والفلسطينية للكهرباء، وسند للموارد الإنشائية.