وزارة الاتصالات تطلق حملة توعية حول استخدام تقنيات الجيل الثالث

رام الله- وطن للأنباء: أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الإثنين حملة توعية للمواطنين حول استخدام خدمات الجيل الثالث في الإذاعات المحلية ووسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك مع قرب الإطلاق التجاري لخدمات الجيل الثالث من قبل مشغلي الهاتف النقال.

ودعت الوزارة المواطنين لمتابعة الحملة من خلال رابط دليل المستفيد على صفحتها الإلكترونية ( index.php?p=daleel_3/http://www.mtit.pna.ps/arv) وعلى صفحتها الرسمية على الفيسبوك (mtitpalestine ) والتي تتضمن نشرات توعوية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والانترنت.

وقالت الوزارة إن هذه الحملة تأتي لتوعية المواطن لكيفية الاستخدام الأمثل للتقنية بدون استنزاف كافة الحزم بطريقة غير مناسبة أو الاشتراك في عروض قد لا تتناسب مع الاستخدام الشخصي الذي يحتاجه.

وبينت أن الحملة تشمل اجابات على ابرز تساؤلات المواطنين ونصائح حول فهم تفاصيل عروض الخدمات من قبل مشغلي الهاتف النقال قبل الاشتراك، اضافة الى الاستفادة من حزمة الانترنت فقط وقت الحاجة والتفريق بين الاستخدام المتعلق بخدمة الجيل الثالث او شبكات الواي فاي.

كما أن بعض الارشادات تتعلق بتخفيف الاستهلاك للحزم من خلال خطوات معينة في آلياة ضبط الهواتف الذكية فيما يتعلق بالتعامل مع الفيديوهات وتحديث البرامج والتحميل والانتباه إلى خاصية التجوال بحيث لا تكون تلقائية بل يدوي كي لا تضاف تكاليف على المواطنين.