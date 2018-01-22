الرئيس عباس في بروكسل: ندعو دول اوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

وطن للأنباء: قال الرئيس محمود عباس، إن الطريق الوحيد للوصول إلى السلام بيننا وبين إسرائيل هو من خلال المفاوضات، بمشاركة وإشراف دولي.

وأضاف الرئيس في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني، أن الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء الذين يساهمون في بناء مؤسسات دولة فلسطين.

وجدد عباس الالتزام بمحاربة الإرهاب والعنف والتطرف محليا وإقليميا ودوليا، وقال: نريد تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للمم المتحدة على أرض والواقع.

وقال الرئيس: "إن أوروبا شريك حقيقي للسلام في المنطقة، ونطالبها بالاعتراف بدولة فلسطين".

وأكد الرئيس تصميمه والقيادة الفلسطينية على إنهاء الانقسام الفلسطيني والتوصل إلى المصالحة الوطنية.