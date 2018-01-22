خاص بالفيديو| زوجة الشهيد الأسير عطا الله: علموا بمرضه، واكتفوا باعطاءه المسكنات

نابلس-وطن للأنباء-اية بسام الشلة: ما تزال عائلة الأسير حسين عطا الله الذي استشهد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي تنتظر تسلم جثمان ابنها من قبل إدارة سجون الاحتلال.

فقد تلقت العائلة نبأ إصابة الأسير حسين بمرض السرطان بخمسة اعضاء من جسده قبل نحو ثمانية أشهر، تقدمت خلالها بخمسة التماسات لمحاكم الاحتلال للإفراج عنه لتلقي العلاج اللازم، جوبهت جميعها بالرفض.

منتهى عطا الله وهي زوجة الشهيد تقول لـ"وطن" أبلغنا الصليب الأحمر أن زوجي بحالة صعبة جداُ، وذهبنا يوم الخميس لزيارته في عيادة سجن الرملة، حيث كان مكبل اليدين والارجل وتم منعنا من الاقتراب منه والتقاط صور له ".

وتابعت "عانى زوجي من الاهمال الطبي طوال فترة اعتقاله حيث كان يعيش على المسكنات، دون اجراء أي فحوصات طبية له، ما أدى في النهاية الى استشهاده".

بدوره يقول نجل الشهيد شادي عطا الله" كنت بالثانية عشر من العمر عندما تم اعتقال والدي ومنعت من زيارته لعدة سنوات، لقد كان خبر استشهاده صادما لنا". مطالباً الجهات الدولية والحقوقية والفلسطينية الدولية بتقديم مجرمي حرب الاحتلال ومسؤولي إدارة سجونه الى المحاكم الدولية.

يذكر أن الشهيد حسين حسني عطا الله المحكوم 32 مؤبد قضى منهم 21 عاما واستشهد يوم السبت 20/1/2018 في سجون الاحتلال.