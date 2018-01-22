خاص بالفيديو غزة| المس بالأونروا .. يضع حياة 6 ملايين لاجئ على حافة الخطر

غزة -وطن للأنباء -عز الدين أبو عيشة: يهدد تقليص الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، على خدمات الأونروا المقدمة للاجئ الفلسطيني في مختلف مناطق عملها الخمس والموزعة على الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزّة.

وقال المفوض العام للأونروا "بيير كراهينبول" في مؤتمر صحفي لإطلاق حملة عالمية من قطاع غزة، لدعم الوكالة "إنّ التقليص سيؤثر على خدمات الأونروا المقدمة للاجئين، ومنها التعليم والصحة والمساعدات الغذائية"

ومن الجدير بالذكر أنّ حوالي 1.3 مليون لاجئ فلسطيني يقيمون في قطاع غزّة، ويتلقون الدعم والمساعدات بشكل مباشر من الأونروا من أصل قرابة 6 ملايين لاجئ في الداخل والشتات.

وقالت اللاجئة آمال المصري لـ"وطن" إنّ "تقليص الخدمات يؤثر على الأطفال من ناحية التعليم والصحة، وسيؤثر قريبًا على الموظفين العاملين في المجال"، معتبرة أنّ التقليص يهدد مستقبل اللاجئين.

من جاببها قالت الطالبة حنان السمري لـ"وطن" إنّ" تقليص الخدمات يؤثر على تعليمنا، وعلى حياتنا من كلّ النواحي المعيشية ، في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن في قطاع غزّة.