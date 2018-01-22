عمار العكر لـ "وطن": جوال تطلق خدمة الجيل الثالث بعد منتصف هذه الليلة

رام الله-وطن للأنباء: أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر مساء اليوم، أن شركة جوال ستطلق رسمياً خدمة الجيل الثالث بعد منتصف هذه الليلة.

وأوضح خلال اتصال هاتفي مع "وطن" أن جوال ستقدم خدمة قوية ومنافسة. مضيفا أن جوال قررت إطلاق الحملة الليلة بسبب الاضراب والفعاليات الوطنية غداً الثلاثاء.

وقال إن " جوال استثمرت في شراء أحدث شبكة عالمية للجيل الثالث، وأن طواقمها الفنية عملت على مدار الساعة من أجل توفير الخدمة الافضل واطلاقها في الفترة المحددة".

وحول سرعة الانترنت التي ستوفرها الخدمة، قال العكر إن " السرعة التي توفرها خدمة الجيل الثالث تتراوح من واحد إلى إثنين ميغا بايت في الوضع الطبيعي، ولكن السرعات التي لمسها المواطن خلال الفترة التجريبية تعود بسبب وجود عدد محدود من المشتركين على الشبكة".

وأكد أن شركة جوال تعمل إلى جانب وزارة الاتصالات والجهات الدولية من اجل الضغط على الاحتلال لتوفير الخدمة في قطاع غزة، خاصة وأن الاحتلال رفض الموافقة على منح الترددات للقطاع.

وبين العكر أن أسعار الخدمة ستكون مناسبة وفي متناول يد جميع المواطنين، وستعمل جوال على تنفيذ حملات منافسة وتقديم عروض مميزة لزبائنها. لافتاً إلى أن الهدف الأساسي هو اراضاء المشتركين.

وأوضح أن جوال عملت على بناء شبكة قوية مكونة من أكثر من ألف برج وستغطي جميع المدن والقرى في الضفة الغربية، بعكس بعض الشركات التي تعمل بطريقة غير شرعية.

وأشار العكر إلى أن جوال ستنافس الشركات الإسرائيلية وستعمل على تنظيف السوق المحلية الفلسطينية من شرائحها، مؤكداً أن البديل الإسرائيلي غير قانوني.

وختم بالقول "نطلق خدمة الجيل الثالث اليوم في الضفة الغربية وعيوننا على اطلاقها في غزة، وتوفير خدمة الجيل الرابع وكل جديد في عالم التكنولوجيا للمواطن الفلسطيني".