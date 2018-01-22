شادي القواسمي لـوطن: الوطنية تفعل (3جي) مجانا الليلة، والأربعاء تطلقها رسمياً

رام الله- وطن للأنباء: أعلنت شركة الوطنية موبايل إطلاقها خدمة (3جي) الليلة مجاناً لجميع مشتركيها، فيما ستطلق الخدمة التجارية الأربعاء المقبل.

وقال مدير عام الاتصالات التسويقية في الوطنية موبايل، شادي القواسمي لـ وطن إنه كان من المفترض إطلاق الخدمة غداً، لكن تم تأجيلها ليوم الأربعاء بسبب التزام الشركة بالاضراب العام، حيث ستطلقها تجاريا الاربعاء وستفعلها مجانا الليلة لكل مشتركيها.

وحول الأسعار والجودة، أضاف القواسمي أنه سيتم الإفصاح عن تفاصيل الأسعار التنافسية والجودة العالية للخدمة. مؤكدا أنها ستسعد المواطنين.

وأوضح أن الشركة أسست شبكة (3.75) وهي أحدث وأخر إصدار من إصدارات (3جي)، وأقرب ما تكون إلى خدمة (4جي).

وقال القواسمي "بنينا الشبكة لكي تغطي كل قرية ومخيم ومدينة"، مضيفاً: تم بناء الشبكات في وسط المدن والقرى والمخيمات بحيث تعطي التغطية المثلى التي نبحث عنها.

وتابع: ليس مثل الشبكات الاسرائيلية التي تدخل إلى السوق الفلسطيني بشكل غير شرعي، حيث توجد ابراجها في المستوطنات ومنها تبث للمدن والقرى الفلسطينية.

وأكد القواسمي أن الاحتلال هو السبب في منع تقديم الخدمة في قطاع غزة، حيث لم يسمح ببناء الشبكة ولم يسمح بالترددات المناسبة لها. مؤكداً: سوف نبقى نحاول ادخال هذه الخدمة إلى قطاع غزة.

ووعد القواسمي المواطنين بتقديم "أسرع خدمة (3جي) وفي كل مكان وبأحسن سعر وبأفضل تغطية".

وقال "سنعمل جاهدين على القضاء على الشرائح الإسرائيلية من خلال جودة عالية وأسعار في متناول اليد وخدمة في كل مكان".