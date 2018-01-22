اشتباكات ليلية غرب مخيم اليرموك بين داعش وهيئة تحرير الشام

وطن للأنباء: شهد مخيم اليرموك ليل الأحد – الاثنين اندلاع اشتباكات ليلية متقطعة بين تنظيم "داعش" من جهة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، لم تسفر عن وقوع اصابات بين الطرفين، وفق ما أوردت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية".

وكان تنظيم داعش شن هجوماً مفاجئاً قبل عدة أيام على مواقع لهيئة تحرير الشام غرب اليرموك، تمكن خلاها التنظيم على مبنى هيئة فلسطين الخيرية، ومدرسة عبد القادر الحسيني، وروضة مجاورة لمدرسة عبد القادر الحسيني، التابعة لهيئة تحرير الشام.