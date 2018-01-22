كيف يعمل "الميكروويف" .. وما هي مضاره ؟

وطن للأنباء: فرن الميكروويف، أو بالإنجليزية oven Microwave هو جهاز كهربائي يستخدم في تسخين مختلف أنواع الأطعمة، وهذا النوع من الأفران مختلف عن الأفران التقليدية الأخرى حيث يعتمد في تسخينه للأطعمة على أشعة تسمى بـ Microwave، وتترجم تسمية هذه الأشعة إلى اللغة العربية بما يلي: الموجة الصغرى، أو الموجة الدقيقة، أو الموجة المتناهية الصغر.

والأشعة الصغرى أو أشعة المكيروويف هي أشعة أو موجة كهرومغناطيسية طولها الموجي قصير نسبياً؛ ولذلك سميت بـالموجة الصغرى أو Microwave.

يسمى هذا الجهاز في العادة بكلمة المايكروويف فقط من دون إضافة كلمة فرن. وفرن الميكروويف يعتبر من الأجهزة الكهرومنزلية؛ أي الأجهزة الكهربائية المخصصة للاستخدام المنزلي، حيث تصلح للاستخدام في المنازل، ولكن يتم استخدام هذا الفرن في بعض المطاعم، والمحال التجارية.

طريقة عمل الميكروويف

يعمل جهاز الميكروويف على تعريض الأطعمة لموجات الميكروويف الكهرومغناطيسية، حيث تدخل هذه الموجات إلى الأطعمة، وتقوم بتحريك جزيئات الماء وجزيئات بعض المواد الأخرى الموجودة فيها، وبعد تعرض تلك الجزيئات للموجات تبدأ بالتحرك والاهتزاز والاحتكاك والتصادم مع بعضها البعض مما يكسبها حرارة وطاقة، فتصبح ساخنة.

ومصدر أشعة المكيروويف في فرن الميكروويف هو أنبوب يسمى بـأنبوب ميجانترون، أو بالإنجليزية Magnetron Tube، حيث يقوم هذا الأنبوب بتحويل التيار الكهربائي إلى موجات كهرومغناطيسية يبلغ ترددها 2450 MHz في معظم الأفران، والتيار الكهربائي الذي يستقبله ذلك الأنبوب يكون على تردد 50 هيرتز، أو 60 هيرتز.

استخداماته

شاع استخدام أفران الميكروويف في وقتنا هذا، حيث أصبح جهازاً لا غنى عنه في الكثير من المنازل؛ وذلك لسرعة تسخينه للأطعمة، وسهولة استخدامه، والتكاليف القليلة الناجمة عن استخدامه، فبالمقارنة مع الأفران التقليدية، ووسائل تسخين الطعام الأخرى، يعتبر فرن الميكروويف أقل تكلفة منها، وأكثر توفيراً في الطاقة.

مضاره

فرن الميكروويف لا يصلح لتسخين كل الأطعمة، فبعض الأطعمة غير صالحة للتسخين بواسطة الميكروويف، والسبب في هذا هو المخاطر الناتجة عن تسخينها بالميكروويف.

وما زال الكثير من الناس يتجنبون شراء أفران الميكروويف، ويخافون من استخدامها؛ والسبب هو المخاطر الناتجة عن هذا النوع من الأفران، والشائعات العديدة التي تدور حولها، ومنها أن استخدامها غير آمن، وأنها تعمل بالأشعة، وأن لهذه الأشعة مخاطر صحية، ويتناقل بعضهم القول بأن هذه الأشعة تجعل من الأطعمة أطعمة مسرطنة! ولكن الكثير من الخبراء يؤكدون بأن استخدام فرن الميكروويف لا يسبب أية مخاطر، إذا ما أُحْسِن استخدامه، وقام المستخدم باتباع التعليمات والإرشادات حول كيفية استخدامه بشكل آمن.