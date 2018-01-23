نابلس تشيّع جثمان الشهيد الاسير حسين عطاالله

نابلس- وطن للأنباء: من المقرر ظهر اليوم الثلاثاء، تشييع جثمان الشهيد حسين حسني عطا الله (57 عاماً) من سكان مخيم بلاطة، في مدينة نابلس، وذلك بعد أيام من مماطلة الاحتلال في تسليم جثمانه.

مكتب إعلام الأسرى أوضح بأن الاحتلال كان من المقرر أن يسلم جثمان الشهيد عطا الله قبل يومين، إلا أن العائلة لم تستلمه نتيجة مماطلة الاحتلال، حتى جرى الإفراج عن جثمانه ليلة أمس الاثنين، عبر حاجز قرب مدينة طولكرم.

وأشار أن الأسير الشهيد عطا الله ارتقى شهيداً يوم السبت الماضي الموافق 20/1/2018، بعد تعرضه للإهمال الطبي لقاء ما كان يعانيه من مرض السرطان.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير عطا الله قضى من مدة حكمه الفعلية 21عاماً، وهو محكوم بالسجن الفعلي مدة 32 عاماً.