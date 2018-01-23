الفصائل في غزة: أي لقاء فلسطيني مع بنس هو تمرير لصفقة القرن

غزة- وطن للأنباء: حذرت الفصائل الوطنية في غزة، من أي لقاءات لشخصيات أو مسؤولين فلسطينيين مع نائب الرئيس الامريكي مايك بنس تحت أي عنوان، داعية لمقاطعة زيارته.

واعتبرت الفصائل في كلمة لها ألقاها القيادي بحركة حماس إسماعيل رضوان، صباح اليوم الثلاثاء، أن أي لقاء لمسؤول فلسطيني مع بنس يمثل "طعنة لتضحيات شعبنا، وخيانة للقضية، وتمريرا لصفقة القرن".

وأعلنت الفصائل رفضها لزيارة بنس إلى القدس وحائط البراق، وكذلك تصريحاته العدوانية، مضيفة: "نقول لا مرحبًا بهذه الزيارة".

وقال رضوان خلال المؤتمر إن "زيارة بنس تمثل اصرارا من أمريكا على استفزاز مشاعر شعبنا وأمتنا وانحياز واضح للاحتلال"، معتبرا أن الإدارة الأمريكية وضعت نفسها في خندق معادي للشعب الفلسطيني.

وجدد رضوان رفض القوى للابتزاز الأمريكي بتقليص دعم وكالة "الأونروا"، مشددا على أن "القدس لا تباع بالمليارات"، داعيا في الوقت ذاته الدول الإسلامية لتوفير الموازنات للوكالة، وكذلك "الاونروا" للعمل على ان تكون مرجعيتها الأمم المتحدة بعيدا عن الابتزاز الامريكي.

ودعا لاستمرار الحراك الوطني وتصعيد المقاومة بكل أشكالها في الضفة والقدس؛ لإسقاط قرار ترامب.

وتابع: "سنفشل صفقة القرن ونواجه المشاريع التصفوية"، مطالبًا السلطة بوقف التنسيق الامني وسحب الاعتراف بالاحتلال وعدم الرهان على الحلول السلمية والمفاوضات.

ودعت الفصائل على لسان القيادي رضوان؛ الى تحقيق الوحدة الوطنية وتسريع خطوات المصالحة ورفع الاجراءات عن غزة، "وإعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير حسب اتفاق القاهرة"، وفق تعبيره.