اصابة فتييْن برصاص الاحتلال على حاجز زعترة

نابلس- وطن للأنباء: اصيب فتييْن، اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال على حاجز زعترة جنوب نابلس، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه فتييْن، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن الشابين الذين تعرضا لاطلاق نار على حاجز زعترة جنوب نابلس، هما الطفلين محمد فرحان الحاج محمد (14عاما)، والطفل محمد سعيد زقزوق (14عاما)، وهما من سكان قرية الجديدة قضاء جنين، وإصابتهما متوسطة.