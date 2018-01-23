ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: لا مساومة على حقوق اللاجئين المشروعة

وطن للأنباء: طالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإحقاق حقوق اللاجئين الفلسطينيين المشروعة لا مساومتهم على كرامتهم.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتاريخ أمس، إطلاق حملتها الدولية تحت شعار: "الكرامة لا تقدر بثمن" ، للتبرع لصالحها إثر اتخاذ الإدارة الأمريكية قراراً بالتقليص الحاد لدعمها للوكالة والذي تجاوز 50%.

وذكر الائتلاف في بيان له، أن قرار الإدارة الأمريكية يأتي في إطار دعمها لسياسة دولة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحسم أحقية الفلسطينيين في مدينة القدس لصالح دولة الاحتلال، والقضاء على كافة مكونات وإرث الشعب الفلسطيني للحيلولة دون تحقيق حقه الشرعي في تقرير مصيره. إن الولايات المتحدة شريك في خلق قضية اللاجئين وتهجيرهم من قراهم ومدنهم وهي مسؤول مباشر عن إطالة أمد هذ القضية وتسعى اليوم لتصفيتها.

وأضاف البيان "إن الحملة الإسرائيلية - الأمريكية بحق اللاجئين الفلسطينيين من شأنها إنهاء الولاية القانونية والإدارية لوكالة الأونروا، ونقل مهامها لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، بما يعني عملياً التخلي عن حقوقهم الإنسانية بكرامتهم والشرعية في العودة لديارهم المهجرين منها عنوة وتقرير المصير، والتعاطي معهم ضمن الوكالة الجديدة لاستيعابهم لدى الدول المضيفة لا أكثر.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته الأخلاقية التاريخية المستمرة منذ 70 عاماً، والعمل سريعاً لإنصاف اللاجئين الفلسطينيين إحقاقاً لكرامتهم المتأصلة، وتطبيق القرارات الدوليه الخاصة بقضيتهم على رأسها القرار 194، وإحقاقاً لحقهم في تقرير المصير وعودتهم لديارهم، وتوجيه الدعم لبرامج الأونروا في الصحة والتعليم، وعدم الانجرار في سياق تسييس القانون الدولي الإنساني والاستقواء في مقابل الكرامة الإنسانية.

يضم الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في عضويته المؤسسات التالية:

اتحاد النقابات المستقلة، مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، نقابة العاملين في شركة جوال والاتصالات، نقابة العاملين في شركة الكهرباء، نقابة العاملين في شركة المشروبات الوطنية، طاقم شؤون المرأة، حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جمعية النجدة الاجتماعية، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، منتدى المؤسسات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد النساء، اتحاد النقابات العمالية الجديدة، اتحاد لجان العمل الزراعي، مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، نقابة العاملين في جامعة بيت لحم، الحراك الفلسطيني، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، جمعية نجوم الأمل، ملتقى الشراكة الشبابي، جبهة العمل النقابي، كتلة التضامن العمالية، كتلة الوحدة العمالية، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، الكتلة العمالية التقدمية، ملتقى نبض الشبابي، مؤسسة مناجل، الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، مركز إبداع المعلم، مركز الإعلام المجتمعي- غزة، مؤسسة بال ثنك- غزة، مسرح الحرية- جنين، جمعية الشبان المسيحية، المؤسسة العربية للتنمية المستدامة- رواد التنمية، اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، جمعية تنمية المرأة الريفية، جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، مؤسسة لجان التنمية والتراث، جمعية الشابات المسيحيات، جمعية التنمية النفسية، مركز الهدف الثقافي- بلعين، مركز الفن الشعبي، نقابة العاملين في القطاع المالي، نقابة الصناعات الدوائية، نقابة القطاع الصحي الخاص، نقابة العاملات الصحيات، نقابة العاملين في مصلحة المياه، المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني، مؤسسة فؤاد نصار، نقابة المحاميين الفلسطينيين،جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي، مؤسسة الحق، مؤسسة فلسطينيات، الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال-أصالة، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، نقابة الاخصائيين الاجتماعيين.