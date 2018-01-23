إصابات بمواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

الخليل- وطن للأنباء: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق في مواجهات متفرقة بين المواطنين وقوّات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بإطلاق قوّات الاحتلال الرصاص الحيّ والمطاطي والقنابل الصوتية صوب الشّبان الذين رشقوا قوّات الاحتلال بالحجارة.

ولفتت إلى أنّ قوّات الاحتلال اعتلت أسطح عدد من المنازل وحولتها إلى ثكنات عسكرية، قبل أن يخرج عشرات الجنود من الحواجز العسكرية القريبة، ويتقدّمون في عدد من الشوارع القريبة، وسط ملاحقة للشبان.