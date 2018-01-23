استطلاع لـوطن: تشاؤم فلسطيني بشأن تنفيذ قرارات المركزي

رام الله- وطن للأنباء: أظهر استطلاع لـوطن، تشاؤم المشاركين فيه بشأن تنفيذ قرارات المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير.

ووجهت وطن سؤالاً لمتصفحي موقعها الإلكتروني، على النحو التالي "هل ستُنفذ قرارات المجلس المركزي هذه المرة ؟"، حيث أجاب 76% منهم بـ (لا).

وأجاب 18% منهم بـ (نعم)، فيما كانت إجابات 6% (لا أدري).

وكان المجلس المركزي كلف الاثنين من الأسبوع الماضي، كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "بتعليق الاعتراف" بدولة الاحتلال حتى تعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.

ويأتي اجتماع المجلس في دورته الثامنة والعشرين بعد شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لدولة الاحتلال، واعتبر المجلس المركزي في بيانه الختامي "أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس".

وأوضح بيان المجلس الذي قاطع اجتماعاته حركتا حماس والجهاد الإسلامي إنه تم "تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف باسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 والغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان".

وقال سليم الزعنون رئيس المجلس "في ضوء تنصل دولة الاحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة وإنهائها لها، بالممارسة وفرض الأمر الواقع، يؤكد المجلس المركزي أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة".

وأضاف "بناء على ذلك يقرر المجلس المركزي أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة (مع إسرائيل) في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة".

وجدد المجلس "قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي".

وصوت 74 عضوا لصالح القرار، وعارضه اثنان، بينما امتنع 12 عضوا عن التصويت.