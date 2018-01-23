منظمة اسرائيلية: عدد المستوطنين في الضفة ارتفع لنحو 650 ألف عام 2017

رام الله-وطن للأنباء: أعلنت أبرز مجموعة للمستوطنين اليوم الثلاثاء، أن عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة ازداد بنسبة 3،4% عام 2017 ليصبح 435708 أشخاص.

ولا تشمل الأرقام التي قدمتها هذه المنظمة، التي تدعى "مجلس يشا"، نحو مئتي ألف مستوطن يعيشون في القدس المحتلة، في الأحياء العربية للمدينة المقدسة وفي أحياء استيطانية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وعلى سبيل المقارنة، فان عدد المستوطنين ازداد بنسبة 3،9% عام 2016، مع العلم ان سكان اسرائيل يزدادون سنويا بمعدل 2%.

ووافقت اسرائيل عام 2017 على بناء 6742 وحدة استيطانية جديدة وهو الرقم الأعلى منذ عام 2013، حسب منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان.

وفي الحادي عشر من كانون الثاني/يناير الحالي وافقت سلطات الاحتلال الاسرائيلية على بناء اكثر من 11 ألف وحدة استيطانية.

وتكشف أرقام مجلس "يشا" عن نسبة مرتفعة لليهود المتشددين دينيا بين المستوطنين. ويتبين ان اليهود المتشددين يشكلون غالبية سكان أكبر مستوطنتين في الضفة الغربية، هما: "مودي ايليت" غرب رام الله التي يبلغ عدد سكانها 70119 شخصا، و"بيتار ايليت" جنوب القدس التي يبلغ سكانها 56485 شخصا.

أما المستوطنة الثالثة من حيث عدد السكان فهي "معالي ادوميم" شرق القدس التي تعد 40996 نسمة.

ويمثل اليهود المتشددون دينيا نحو 10% من سكان اسرائيل.

ويبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية أكثر من 635.708 مستوطن.

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية.