تعيين عبد الناصر دراغمة قائما باعمال مدير دائرة العلاج بالخارج والهندي مستشارة لوزير الصحة

رام الله - وطن للأنباء: قرر وزير الصحة تعيين الدكتور عبد الناصر دراغمة قائما باعمال مدير دائرة العلاج في الخارج في وزارة الصحة، فيما جرى تعيين اميرة الهندي مستشارة لوزير الصحة لشؤون التحويلات الطبية .

ونشرت صفحة وزارة الصحة الفلسطينية رسالة من الهندي تشكر بها الرئيس عباس ورئيس الحكومة ووزير الصحة على ثقتهم بتعيينها مستشارة لوزير الصحة لشؤون التحويلات والعلاج بالخارج .

وفي ظل القرار بتعيين الهندي مستشارة، تم تعيين الدكتور عبد الناصر دراغمة قائما بأعمال مدير دائرة العلاج بالخارج .