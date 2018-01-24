فيديو .. قتيلان و6 اصابات في حادث سير مروع قرب نابلس

رام الله - وطن للأنباء: لقي شخصان مصرعهما واصيب 6 اخرين في حادث سير مروع مساء اليوم بين مركبة فلسطينية ومركبتين اسرائيليتين قرب بلدة دير شرف قرب مدينة نابلس.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات ان المعلومات الاولية من حادث السير المروع الذي وقع قرب بلدة دير شرف فأن حالة وفاة واحدة وصلت الى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، واصابتين وصلت الى مستشفى النجاح في مدينة نابلس.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان حادث تصادم وقع بالقرب من منطقة دير شرف، ما ادى الى مصرع 2 واصابة 6 أشخاص بعضهم في حال الخطر الشديد

وهرعت طواقم الاسعاف والدفاع المدني لمكان الحادث، فيما ذكرت مصادر محلية ان طائرة إسرائيلية تقوم بنقل المصابين.