خاص بالفيديو| شهر على مأساة إذنا.. أطفال وبالغون ضحايا المياه الملوثة

الخليل-وطن للأنباء-ساري جرادات: تتفاقم معاناة المواطنين في بلدة اذنا الواقعة إلى الغرب من مدينة الخليل منذ نحو شهر، نتيجة تلوث مياه الشرب واصابة العديد من المواطنين، وخاصة الأطفال بأمراض جلدية مختلفة، ناهيك عن تسجيل حالات تسمم واسعة.

ويعزو المواطن خالد اطميزي جذور المشكلة لوجود تسرب من مياه الصرف الصحي لشبكة المياه الرئيسية في البلدة.

بدوره قال المواطن محمد صغير لـ"وطن"منذ نحو شهر نعاني من تلوث المياه الصالحة للاستعمال المنزلي، ونقوم بشراء المياه من خلال الصهاريج لسد حاجاتنا المتمثلة في الشرب والطهي والوضوء وغيرها من الاستعمالات".

ولفت صغير لمراسلنا اصابة حفيده محمد البالغ من العمر 7 شهور بمرض جلدي انتشر على ظهره وبعض انحاء جسده نتيجة تلوث المياه، مطالبا البلدية وجهات الاختصاص بتوفير مياه صالحة للاستعمال المنزلي حتى يتم اصلاح شبكة الصرف الصحي.

وأشار مجدي اطميزي الى تحول البلدة لمكرهة صحية، ما أدى لتفشي الامراض بين المواطنين، واهمال واضح من قبل جهات الاختصاص في انهاء ازمة تلوث المياه.

من جانبه قال رئيس بلدية اذنا معمر اطميزي، لـ "وطن" عملنا على تغيير مقطع من شبكة الصرف الصحي، واستعنا بوزارة الصحة لمعالجة وتعقيم المياه الملوثة دون جدوى.

ولفت اطميزي إلى قيام قسم المياه في بلديته بتوفير مياه للمنازل والمحال التجارية المتضررة، مبيناً ان بلديته لا تستطيع علاج ازمة تلوث المياه لوحدها، كونها تحتاج الى تمويل كبير لتغيير شبكة الصرف الصحي.

وناشد اطميزي محافظ الخليل وسلطة المياه ووزارة الصحة بمساعدة بلدية اذنا لإنهاء مأساة المواطنين الناتجة عن التلوث .

يشار إلى أن بلدة إذنا يعيش فيها نحو 30 ألف نسمة، يعتمدون في مصدر رزقهم على الزراعة وتربية المواشي.