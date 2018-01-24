جماعات "الهيكل" تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى صباح غد

رام الله- وطن للأنباء: استنفرت ما تسمى بـ" منظمات جبل الهيكل" المزعوم، عناصرها ودعت جماهير مناصريها من المستوطنين إلى المشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك ستنفذها صباح يوم غد الخميس تحت شعار "اقتحام طوارئ".

وحسب القناة العبرية السابعة، فقد ناشدت هذه المنظمات، في بيان صادر عنها، جمهور المستوطنين بأن "لا يمر ما أسمته "التدنيس" الذي حصل بداية الشهر الجاري بصمت، وأن لا يمر هذا اليوم إلا بطرد المسلمين ورجال الوقف الإسلامي من المسجد الاقصى، وتطهير المكان منهم".

وأكد بيان المنظمات أن اقتحام الاقصى يوم غد سيحضره كبار حاخاماتهم وسيكونون في المقدمة.