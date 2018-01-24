الاحتلال يستدعي صحفي مقدسي

القدس- للأنباء: أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن مخابرات الاحتلال استدعت أمس الصحفي والأسير المحرر المقدسي سامر حسام صالح أبو عيشة (30 عاماً) لتحقيق معه في مركز شرطة شارع صلاح الدين بالقدس.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى بأن الاحتلال أفرج عن الصحفي أبو عيشة قبل ستة أشهر، وذلك بعد أن أمضى 20 شهراً في السجون، امتداداً لاستهداف الاحتلال المتكرر له؛ لنشاطه في الدفاع عن مدينة القدس.

مكتب إعلام الأسرى بيّن بأن الاحتلال كان اختطف الصحفي أبو عيشة بتاريخ 6/1/2016، وذلك بعد أن اقتحمت وحدة من المستعربين مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح، فقد كان يعتصم داخل المقر مع زميله الشاب حجازي أبو صبيح، وذلك مدة أسبوعين، ليتم اعتقالهما، بسبب احتجاجهما على قرار إبعادهما عن مدينة القدس المحتلة.

الاحتلال نقل الأسيرين أبو صبيح وأبو عيشة آنذاك إلى مركز تحقيق المسكوبية غرب مدينة القدس، وقد وجه الاحتلال للصحفي أبو عيشة في حينها تهمة الإخلال بالأمن العام وإقامة مظاهر احتجاج غير قانونية وتحريض ضد الاحتلال، وصدر بحقه في وقتها حكمٌ يقضي بالسجن مدة 20 شهراً أنهاها في شهر يونيو من العام الماضي.