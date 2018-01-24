ابعاد مقدسييْن عن باب العامود في القدس

وطن للأنباء: قررت شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، إبعاد المقدسيين سامر أبو عيشة وباسل أبو دياب عن شارع صلاح الدين ومنطقة باب العامود بالقدس المحتلة لمدة أسبوعين.

وكانت قوات الاحتلال استدعت المقدسيين أبو عيشة وأبو دياب للتحقيق معهما في مركز شرطة شارع صلاح الدين بمدينة القدس، وبعد عدة ساعات، أفرجت عنهما بشرط الإبعاد عن المنطقة باب العامود، علمًا أنهما أسيرين محررين.

يذكر أن سلطات الاحتلال أبعدت في الآونة الأخيرة العديد من الشبان والنشطاء المقدسيين عن منطقة باب العامود وشارع صلاح الدين، وذلك لمنعهم من المشاركة في فعاليات احتجاجية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل".