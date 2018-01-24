الكنيست يقر قانون عدم اعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين

وطن للأنباء-وكالات: صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية الأولى مساء اليوم الأربعاء، على قانون يمنع إعادة جثامين منفذي العمليات البطولية ضد قوات الاحتلال.

ويمنح القانون الذي قدمه كل من وزير ما يُسمى بالأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان، ووزيرة القضاء اييلت شاكيد، الشرطة "الإسرائيلية" صلاحية إعاقة إعادة جثامين الشهداء "كي لا تتحول الى مظاهرة للتحريض ضد إسرائيل، بحسب نص مشروع القانون.

وجاء في قرار الكنيست: "شهدت إسرائيل" منذ السنوات الماضية ظاهرة التشجيع والتأييد لاستمرار تنفيذ عمليات ضد قواتها إضافة إلى التعاطف مع منفذي العمليات والتحريض ضد "إسرائيل".

وأشار القرار إلى أن حالات التحريض لتنفيذ العمليات ضد قوات الجيش ظهرت خلال مراسم دفن منفذي العمليات، ومن بينهم منفذي عملية المسجد الأقصى وكان منفذوها من أم الفحم، مبينة أن خلال مراسم دفن جثامينهم سادت حالة من التعاطف معهم والتحريض ضد "إسرائيل".