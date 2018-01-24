اللجان الشعبية في المخيمات تعلن عن فعاليات احتجاجية

وطن للأنباء: قالت اللجان الشعبية في مخيمات الضفة الغربية في بيان لها، انها وجهت العديد من النداءات و المراسلات الرسمية للجهات القيادية في السلطة الوطنية إضافة إلى اللقاءات التي تمت مع العديد من الوزارات وقادة الأجهزة الأمنية لوضعهم بصورة ما تعانيه مخيمات اللاجئين وحذرناهم من حالة الغليان والاحتقان داخل المخيمات وعدنا بصرف ميزانيات طارئة وتنفيذ مشاريع تشغيلية وتفريغ المئات من ابناء اللاجئين على الاجهزة الامنية والمؤسسات المدنية وبقيت هذه الوعدات والقرارات حبراً على ورق .

وقالت اللجان انه في الوقت الذي تستمر فيه المحاولات الأمريكية الصهيونية لشطب وإلغاء وكالة الغوث كمقدمة لإلغاء وشطب قضية اللاجئين تواصل إدارة الوكالة ممثلة بمدير عملياتها سكوت أندرسون ومساعديه الأجانب والعرب بأعداد وتمرير مخطط التقليصات للبرامج والخدمات الأساسية في الإغاثة و التعليم والصحة والتشغيل والشؤون الاجتماعية وأمام هذا الواقع المرير والذي يعاني منه اللاجئين لم يعد خيارا أمامنا سوى إيصال صوتنا لمن أصابهم الصم والبكم بالوسائل والطرق التي يفهمونها حيث قررت اللجان الشعبية تنفيذ الفعاليات التالية :

الأحد 28/1/2018 تنفيذ اعتصام امام الشوارع الرئيسية المحبطة في المخيمات الساعة الحادية عشر صباحا لمدة عشرون دقيقه بمشاركة طلاب وطالبات المدارس احتجاجا على التشكيلات المدرسية وتدني التعليم

الثلاثاء 30/1/2018/ تنفيذ اعتصام مركزي امام مجلس الوزراء بمشاركة كافة مخيمات الضفة الغربية الساعة الثانية عشر ظهرا بمشاركة موظفي وكالة الغوث واتحاد العاملين

الخميس 1/2/2018 تنفيذ اعتصام امام الشوارع الرئيسية المحبطة في المخيمات احتجاجا على حالة المماطله والتسويف في تحسين الأوضاع الاقتصادية للاجئين وتقليصات وكالة الغوث

السبت 3/2/2018 : عقد اجتماع موسع لكافة المؤسسات والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين بمشاركة اعضاء المجلس التشريعي والوطني والثوري من ابناء المخيمات في اريحا / مخيم عقبة جبر