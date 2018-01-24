"الظاهرة" رونالدو يخطط لشراء ناد أوروبي

وطن للأنباء: كشف الظاهرة البرازيلي رونالدو أنّه يريد شراء نادي أوروبي يعود من خلاله إلى عالم رياضة كرة القدم، وذلك قبل أن يفكر في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة لبلاده.

وذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية أنّ البرازيلي رونالدو يريد أن يفعل شيئاً "مبتكراً" في كرة القدم، ويعتقد أنه يمكنه اكتسابه خبرة قيمة عند امتلاك أحد الأندية.

ونقلت الصحيفة تصريحات لرونالدو، عن ترشيحه لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قال فيها: "سيكون ذلك شرفاً عظيماً، ولكن قبل ذلك أريد تجربة امتلاك ناد كبير".

وأضاف: "أنا أفكر في شراء ناد في الدرجة الثانية في إسبانيا أو إنجلترا، أريد أن أفعل شيئاً مبتكراً، أعتقد أنني مستعد للتحدي".

ويبلغ رونالدو من العمر 41 عاماً، وقد شغل منذ اعتزاله اللعب في سنة 2011، العديد من أدوار سفير للهيئات الرياضية وغير الرياضية البرازيلية والدولية، كما لجأ لدراسة "المناجمنت " و"الماركتينغ" لدى كبار الأساتذة الاختصاصيين.