الزمالك يسقط في فخ المصري

وطن للأنباء: تلقى فريق الزمالك سادس هزائمه في الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم بعد خسارته أمام ضيفه المصري البور سعيدي بهدف نظيف مساء الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة العشرين للبطولة.

وسجل إسلام عيسى هدف الفوز للمصري بالدقيقة 61 بعد مباراة اتسمت بالندية والأداء التكتيكي بين إيهاب جلال المدير الفني للزمالك، وحسام حسن المدير الفني للمصري الذي أدار اللقاء من المدرجات.

ورفع الفوز رصيد المصري إلى 37 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد الزمالك عند 32 نقطة في المركز الخامس، وبفارق الأهداف عن سموحة الرابع.