المستشار القضائي للاحتلال يوصي بتحويل بؤرة "جلعاد" إلى مستوطنة

وطن للأنباء-وكالات: اوصى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "أفيحاي مندلبيت"، الليلة، بتحويل البؤرة الاستيطانية "حافات جلعاد" غرب نابلس، إلى مستوطنة معترف بها.

وجاءت هذه التوصية رداً على طلب تقدم به وزير الجيش "أفيغدور ليبرمان" مؤخراً لتحويل البؤرة إلى مستوطنة وذلك في أعقاب تنفيذ عملية إطلاق النار على مدخلها ومقتل احد المستوطنين.

ومن المقرر التصويت على تحويل البؤرة إلى مستوطنة أمام الحكومة الإسرائيلية بجلستها الأسبوعية الأحد المقبل.

يذكر ان بؤرة "جلعاد" تقوم على أراضي تتبع لخمس قرى الى الجنوب الغربي من مدينة نابلس وهي قرى كفر قدوم وجيت وصرة وتل وفرعتا، وأقيمت في العام 2002 في أعقاب مقتل أحد قادة المستوطنين ويدعى "جلعاد زار" وسميت البؤرة منذ ذلك الحين على اسمه.