الخليل: الاحتلال يخطر بوقف العمل في 3 منازل بالسموع

رام الله- وطن للأنباء: اخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة منازل في بلدة السموع جنوب الخليل، بضرورة وقف العمل والبناء فيها.

وقالت مصادر محلية لـ(وفا)، إن قوات الاحتلال، ترافقها ما تسمى بالإدارة المدنية والتنظيم الإسرائيلي، اقتحموا بلدة السموع، وسلموا اخطارات بوقف العمل والبناء في ثلاثة منازل قيد الانشاء في منطقة الجمامة غرب البلدة، والتي تعود ملكيتها لكل من: إبراهيم سلامة السلامين، وشحدة رزق، واحمد القواعين، بحجة البناء في المناطق المسماة "ج" بدون ترخيص.