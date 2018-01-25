خريشة لـوطن":لنوقف سيل "القرار بقانون"، وليأخذ التشريعي دوره الحقيقي

رام الله- وطن للأنباء: طالب نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، الرئيس محمود عباس بوقف إنفاذ القرار بقانون رقم (24 لسنه 2017 )حول محكمه الجنايات الكبرى والذي يعتبر اعاده إنتاج لمحكمه امن الدولة والتي ألغيت نتاج إصرار المجلس التشريعي الأول عام 2002 وذلك في إطار عمليه الإصلاح في زمن الشهيد ياسر عرفات .

وقال خريشة في حديثه لـ"وطن للأنباء"، "طلبنا جاء بناء على ان محكمة الجنايات تعيدنا للذاكرة القديمة عندما كانت محكمة امن الدولة، والتي كان يحاكم فيها كل شخص يعارض السلطة ويشتمها ويوضع في الاعتقال الاداري، وهذا الكلام المفروض يجب أن يتوقف، لان القانون لم يعط الرئيس الحق في قضية المحاكم، فالمحكام هي سلطة حصرية في المجلس التشريعي، لااستثناء فيها".

واضاف، أن تشكيل محكمه الجنايات الكبرى بقرار هو مخالف بحد ذاته لأحكام القانون الأساسي والذي ينص في المادة( 97) (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويحدد القانون طريقه تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون ) واسند ذلك للسلطة التشريعية فقط ولا يجوز أن تشكل بقرارات استثنائية حيث لا تتوفر حاله الضرورة وكذلك تنتهك ضمانات ألمحاكمه العادلة ويعيق عمل الدفاع من قبل المحامين وان الصلاحيات الواسعة التي منحت لمحكمه الجنايات تنطوي على مساس خطير للحريات العامة وخاصة حرية التعبير والرأي .

وتابع أن "هناك سيل من القوانين والمراسيم الرئاسية، ماقمنا به خلال عملنا في المجلس التشريعي الاول هي 87 قانون طوال عشر سنوات، لكن من عام 2007 حتى اليوم صدر 200 قانون، بالتالي نطالب بوقف سيل القوانين هذه، ودعوة المجلس التشريعي ليأخذ دوره الحقيقي في ظل الحديث المتكرر عن المصالحة ".

وأكد أن هذا الكم من المراسيم والقوانين يتجاوز القانون الاساسي وهو في حالة غياب المجلس التشريعي من حق الرئيس ان يصدر قوانين بمراسيم رئاسية ولكن تحمل صفة الضرورة التي لاتحتمل التأجيل،ولكن كل القوانين الصادرة تحتمل التأجيل والانتظار، ومن غير المعقول ان يعمل كل شخص عمل المجلس التشريعي".

ونذكر أن هذا القرار بقانون هو واحد من أربعة قرارات بقانون تم إلغائها عام 2006 بعد أن عرضت على المجلس التشريعي الحالي.

وهنا نثمن موقف نقابه المحامين بخصوص مطالبها بعدم إنفاذ قانون محكمه الجنايات الكبرى .