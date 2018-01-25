ابو عصب: زيارة أبو عصب: ذوو أسرى القدس مستمرون في زيارة أبنائهم

القدس- وطن للأنباء: قال أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، إن ذوي الأسرى المقدسيين مستمرون ويواظبون على زيارة أبنائهم رغم ارتفاع التكلفة وبعد المسافات.

وأضاف أبو عصب أن مؤسسة الصليب الأحمر قلصت زيارات أهالي الأسرى لمرة واحدة خلال الشهر مما حرم الكثير من الأسرى من حقهم في الزيارة.

وفي سياق متصل، استنكر أبو عصب الحكم الصادر بحق الأسير ناصر أبو خضير من قرية شعفاط في القدس المحتلة أحد رموز العمل الوطني الذي أصدرت محاكم الاحتلال بحقه اليوم حكمًا بالسجن 16 شهراً.

وأوضح أن الأسير أبو خضير أعيد اعتقاله بعد تحرره من حكمه الأخير 5 أعوام ونصف بادعاء انتمائه لحركة الجبهة الشعبية.

ولفت إلى أنه مريض، أنفه وعدد من أصابعه وإحدى أذنيه مبتورين، وهو أسير سابق أمضى قرابة 15 عامًا في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن الأسير أبو خضير متزوج وأب لخمسة من الأبناء وحاصل على شهادة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية، وأستاذ في جامعة القدس.