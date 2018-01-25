ترامب لنتنياهو في دافوس: لا دعما ماليا للسلطة ما لم تعد للمفاوضات

القدس- وطن للأنباء: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء اليوم الخميس، خلال لقاءه برئيس حكومة الاحتلال على هامش اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، ان الادارة الاميركية لن تقدم اي مساعدة مالية للفلسطينيين طالما لم يعودوا الى المفاوضات السيياسيية مع اسرائيل.

وحول نقل السفارة الى القدس، قال ان ذلك سيحصل قبل الوقت المحدد وان نقلا جزئيا لعمل السفارة سيتم خلال العام الحالي.

ترامب اشاد بنتنياهو وقال انه يشعر بالفخر للقاء معه حيث انه اسهم كثيرا في تطوير العلاقات الاميركية الاسرائيلية.

وقال ترمب إننا "منحنا الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات وقوبلنا بعدم الاحترام"، على حد قوله.

من جانبه دعا نتنياهو ترامب الى الغاء الاتفاق النووي مع ايران وقال ان اسرائيل ستقف بحزم الى جانب الولايات المتحدة لدى الغاءها الاتفاق المذكور