"عيدك بالجنة أحلى".. هكذا احتفلت عائلة الشهيد محمد صالح بذكرى ميلاده

رام الله- وطن للأنباء- وفاء عاروري: رحيلنا عن الحياة لا يعني محونا عن ذاكرة مَن عشنا معهم وقاسمونا أفراحنا وأتراحنا، ويقُال أن الشهيد حيّ وإن مات فيه الجسد، وفي مشهد غير مألوف احتفلت عائلة الشهيد محمد منير صالح من قرية عارورة شمال غرب رام الله بعيد ميلاده، الذي يصادف اليوم، الخامس والعشرين من يناير، لتُبقي محمد حاضراً فيها رغم غيابه.

وقالت شقيقته اسماء صالح، في حديث خاص لوطن للأنباء، ان والدتها اوصت محلاً للحلويات لاعداد حلوى ميلاد الشهيد، قالب كعك وكتبت عليه "عيدك بالجنة أحلا".



وأضافت ان والدتها دعتها واخواتها المتزوجات وخالاتها، من اجل الاحتفال بعيد ميلاد الشهيد.

واوضحت اسماء ان والدتها لم تعتد الاحتفال بأعياد ميلادهم، ولكنها فعلت ذلك عن روحه، ولأن محمد حاضرا في كل ركن من البيت، وفي كل لحظة من لحظات عائلته، كما تقول والدتها دوما.

الشهيد محمد منير صالح كان طالب في جامعة القدس، ارتقى على مفترق قرية سنجل شمال رام الله، بتاريخ السابع عشر من تشرين ثاني عام 2015، وهو بعمر 24 عاما، حيث ادعى الاحتلال انه حاول ورفاقه تنفيذ عملية طعن، فيما تؤكد العائلة انه كان عائدا من عمله في ذلك الوقت.