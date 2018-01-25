من هو الطبيب المصري الذي يراه البعض أوباما الجديد؟

وطن للأنباء: يتردد في الولايات المتحدة اسم شاب مصري مسلم، بوصفه الرجل الذي يمكن أن يكرر ظاهرة أوباما، فمن هو هذا الرجل؟

إنه الدكتور عبد الرحمن محمد السيد البالغ من العمر 33، والذي يقول عنه غريتشين ويتمور؛ زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بولاية ميتشغان الأمريكية إنه سيصبح أول حاكم مسلم في تاريخ أمريكا لو فاز في انتخابات أغسطس/آب المقبل. ولكن عليه في البداية الفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وبحسب تقرير لـ"BBC"؛ تقارن وسائل الإعلام بين عبد الرحمن السيد وبين الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إذ أنه "يتمتع بشخصية كاريزمية، وتعلم في أبرز الجامعات وحطم العديد من حواجز السياسة الأمريكية في عمر صغير، ولفت انتباه الديمقراطيين، حيث وصفه جون فيفرو؛ كاتب خطابات أوباما بالقول: "إنه يذكرني بشخص كنت أعمل معه."

أما السيد فقال: "ربما لأنني أسمر اللون مثله وأحمل اسما مضحكا، وسياساتي مصدر للإلهام بأن نؤمن ببعضنا ثانية، ولكن أوباما اتبع سياسات وسطية وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، الأمر الذي مثل إحباطا للعديد من الناخبين الديمقراطيين".

وبحسب تقرير الـ"BBC"، فقد جمع السيد تبرعات بلغت 1.6 مليون دولار في تبرعات الديمقراطيين، لكنه احتل المركز الثاني بعد غريتشين ويتمور الذي جمع 2.3 مليون دولار.

والسيد طبيب وناشط في المجال الصحي من أصول مصرية، ولد لعائلة مصرية مهاجرة في مقاطعة غرتيوت بميتشغان عام 1985، وتخرج بتفوق من كلية الطب في جامعة ميتشغان عام 2007.

وحصل على درجة الماجستير من جامعة كولومبيا والدكتوراه من جامعة أوكسفورد، في مجال الصحة العامة عام 2009، وشغل منصب مدير إدارة دعم الصحة في ديترويت عام 2015.

ونسب موقع "بزنس إنسايدر" للسيد قوله عند إعلان ترشحه للمنصب: "رشحت نفسي لأنني واثق بأنني سأصبح الحاكم الأفضل للولاية سواء كنت مسلما أم لا. قناعاتي الدينية مهمة جدا بالنسبة لي كما هو الأمر بالنسبة للكثير من الأمريكيين"، مضيفا أنه يولي أهمية كبيرة للقيم الإسلامية، إلا أنه يضع خدمة المواطنين على رأس الأولوية في عمله الحكومي.

وأوضح السيد بأنه في حال انتخابه حاكما لميتشغان؛ سيصبح ثاني أصغر حاكم لولاية أمريكية، بعد بيل كلينتون الذي أصبح عام 1978 أصغر شخص يتولى منصب حاكم ولاية في الولايات المتحدة.

وتعيش في الولاية جالية كبيرة من المسلمين؛ هي الأكبر بين ولايات أمريكا.

(عربي 21)