مصر: عائلة عنان تحمل السيسي المسؤولية عن حياته

وطن للأنباء- وكالات: أصدرت عائلة رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق سامي عنان، الخميس، بيانا حمّلت فيه النظام المسؤولية الكاملة عن حياته، في ظل حالة من الغموض حول مصيره عقب اعتقاله، قبل يومين.

وجاء في البيان "نحمل النظام المصري وعلى رأسه الرئيس السيسي أي خطر على حياة المرشح للرئاسة المصريه الفريق سامي عنان بعد خطفه واختفاء أي أخبار عنه ومنعنا من التواصل معه".

وطالبت العائلة النظام المصري الإفراج غير المشروط عن عنان حالا من أجل مواصلته الترشح لانتخابات الرئاسة.

وفي تصريح آخر، قال سمير عنان، نجل رئيس الأركان الأسبق "حاولنا لقائه اليوم (سامي عنان) لكن تم منعنا وتم المنع بطريقه إذلال وحتى المحامي لم يستطيع ان يقابل الفريق"، بحسب قوله.

من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء اعتقال عنان الذي كان يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية، وجاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.

وعقب إعلانه الترشح للرئاسة وانتقاده حكم السيسي ومطالبته الجيش بالحياد في السباق الانتخابي، أكدت عائلة سامي عنان أنه اختطف من الشارع بمهاجمة موكبه من قبل مجموعة سيارات تابعة لجهات سيادية، وفق قولها.

وقال منسق حملة عنان الانتخابية، محمود رأفت، "تم إخفاء الفريق قسرياً والنيابة العسكرية أبلغت محاميه أن تم صرفه منها إلى منزله وهو ما لم يحدث".

والثلاثاء الماضي، قامت قوات مجهولة باقتحام منزل الفريق والعبث بممتلكاته وأخذ بعضها، بحسب صفحة عنان.

واتهم بيان للجيش المصري سامي عنان بـ 3 مخالفات وطالب بالتحقيق العسكري معه.

والتهم الثلاثة هي؛ إعلانه الترشح دون موافقة القوات المسلحة، وتحريضه ضد الجيش، فضلا عن اتهامه بتزوير أوراق رسمية بشأن إنهاء الخدمة العسكرية.